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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου / NS2HD
3η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
1 1
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Καλαμάτα
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Διαιτητης
  • Κουκουλάς (Λέσβου)
  • VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
  • Μάτσας (Ηρακλείου)
  • Ψυλλός (Λέσβου)
Τεταρτος
  • Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Σκορερς
  • 1 Μουτουσαμί
Κιτρινες καρτες
  • 62 Πνευμονίδης
  • 64 Λύρατζης
Σκορερς
  • 52 Σταυρόπουλος (αυτ.)
Κιτρινες καρτες
  • 37 Στρούγγης
  • 45 Κατάλντι
  • 60 Μπολίβαρ
  • 90+2 Ντιαρά
Κοκκινες καρτες
  • 72 Κατάλντι (2η κιτρ.)

Live: Ατρόμητος - Καλαμάτα

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