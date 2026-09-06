Live: Ατρόμητος - Καλαμάτα

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου / NS2HD
3η αγωνιστική
3η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
1 1
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Διαιτητης
- Κουκουλάς (Λέσβου)
- VAR: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
- AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
Βοηθοι
- Μάτσας (Ηρακλείου)
- Ψυλλός (Λέσβου)
Τεταρτος
- Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Σκορερς
- 1 Μουτουσαμί
Κιτρινες καρτες
- 62 Πνευμονίδης
- 64 Λύρατζης
Σκορερς
- 52 Σταυρόπουλος (αυτ.)
Κιτρινες καρτες
- 37 Στρούγγης
- 45 Κατάλντι
- 60 Μπολίβαρ
- 90+2 Ντιαρά
Κοκκινες καρτες
- 72 Κατάλντι (2η κιτρ.)