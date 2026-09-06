Τανάγρα: Τα συντρίμμια του Phantom θα δώσουν τις απαντήσεις για την μοιραία πτώση

Στα συντρίμμια του μοιραίου Phantom στρέφεται πλέον το βάρος της έρευνας για την τραγωδία στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Κλιμάκια του στρατού έχουν αποκλείσει την περιοχή της συντριβής στην Τανάγρα και περισυλλέγουν ένα προς ένα τα κομμάτια του μοιραίου Phantom που συμμετείχε στο Athens Flying Week.

Κάθε εύρημα θεωρείται σημαντικό. Ό,τι εντοπίζεται στο σημείο καταγράφεται, φωτογραφίζεται και εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακόμη και ένα μικρό τμήμα του Phantom μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Οι ερευνητές αναζητούν σημάδια και παραμορφώσεις πάνω στα μεταλλικά τμήματα, στοιχεία που θα μπορούσαν να δείξουν τι προηγήθηκε της πρόσκρουσης.

Τα συντρίμμια περισυλλέγονται και μεταφέρονται για λεπτομερή εξέταση, με στόχο να ανασυντεθεί βήμα προς βήμα η αλληλουχία των γεγονότων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ιδιαίτερα τα τμήματα που αποκολλήθηκαν πριν ή κατά την πρόσκρουση, καθώς και κάθε εύρημα που μπορεί να αποκαλύψει εάν υπήρξε κάποια βλάβη, επαφή με αντικείμενο ή άλλη εξέλιξη που οδήγησε στην απότομη απώλεια ύψους.

Εξετάζονται εξονυχιστικά τα βίντεο

Παράλληλα, οι ειδικοί αντιπαραβάλλουν τα ευρήματα από το έδαφος με το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες και κινητά τηλέφωνα, αλλά και με τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Έτσι στο μικροσκόπιο της επιτροπής διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος έχουν τεθεί όλα τα βίντεο που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Οι ερευνητές συγκεντρώνουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρωθούν τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Το σενάριο της επίδειξης

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το σενάριο της επίδειξης είχε σχεδιαστεί με συγκεκριμένες παραμέτρους, προκαθορισμένα ύψη και ταχύτητες.

Μετά την απογείωση, το Phantom θα περνούσε κάθετα πάνω από τον διάδρομο και στη συνέχεια θα ανέβαινε περίπου στα 2.000 πόδια. Από εκεί θα ξεκινούσε την κάθοδό του, εκτελώντας έναν ελιγμό με δεξιά στροφή, προκειμένου να επανέλθει στην πορεία του διαδρόμου.

Το μαχητικό πράγματι πέρασε με εντυπωσιακή ισχύ κάθετα πάνω από τον διάδρομο και στη συνέχεια έστρεψε δεξιά.

Το επόμενο σκέλος της επίδειξης προέβλεπε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πέρασμα. Το F-4 θα ευθυγραμμιζόταν με τον διάδρομο και θα περνούσε πάνω από αυτόν σε ύψος περίπου 300 ποδών, δηλαδή περίπου 100 μέτρων, με ταχύτητα περίπου 550 μιλίων την ώρα, πριν επιχειρήσει ταχεία άνοδο.

Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στη δεξιά στροφή, στο κατερχόμενο τμήμα του ελιγμού. Η τροχιά του το έφερε σε πολύ χαμηλό ύψος, λίγο πριν από την πρόσκρουση.Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom να βρίσκεται σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση τις τελευταίες στιγμές πριν από την πρόσκρουση.

Η «ενέργεια» του Phantom και η κρίσιμη δεξιά στροφή

Για να γίνει κατανοητό τι συνέβη σε εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα, έμπειροι ιπτάμενοι που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας τους στο cockpit του Phantom εξηγούν στο OnAlert τη σημασία της λεγόμενης «ενεργειακής κατάστασης» του αεροσκάφους.

Στα μαχητικά αεροσκάφη, ύψος και ταχύτητα αποτελούν δύο μεγέθη που διαρκώς αλληλομετατρέπονται. Ένα αεροσκάφος μπορεί να μετατρέψει την ταχύτητά του σε ύψος και αντίστροφα.

Όταν, όμως, το αεροσκάφος βρίσκεται σε στροφή με μεγάλη κλίση, οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά. Όσο μεγαλώνει η κλίση, τόσο περισσότερη άντωση απαιτείται για να διατηρηθεί το ύψος. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη φόρτιση σε g και, ανάλογα με τις παραμέτρους της πτήσης, αυξημένη γωνία προσβολής.

«Το Phantom θέλει συνεχώς να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι ενεργειακά», λένε χαρακτηριστικά χειριστές με μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.

Πηγή: newsit.gr