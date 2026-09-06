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Κατέρρευσε ο Μποζίνοφ στο Γιούβε Στάμπια-Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο!

Ποδόσφαιρο
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Mεγάλη αναστάτωση στο παιχνίδι της Serie B ανάμεσα στη Γιούβε Στάμπια και την Πίζα, όταν ο Ρόζεν Μποζίνοφ κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης, προκαλώντας... βουβαμάρα σε όλους όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ο νεαρός Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός έπεσε στο έδαφος, με το ματς να διακόπτεται φυσικά άμεσα, μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο για εξετάσεις, έχοντας τις αισθήσεις του και ευτυχώς λίγο αργότερα η ομάδα της Πίζας ενημέρωσε πως η κατάρρευση οφείλεται σε αφυδάτωση και πως η κατάσταση του είναι πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου.

Κατέρρευσε ο Μποζίνοφ στο Γιούβε Στάμπια-Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο!