Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 81-79 χάρη σε καλάθι του Φόρεστ και κατέκτησε την 3η θέση στο Crete International Basketball Tournament 2026.

Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε προβάδισμα στα 13’’ πριν το τέλος με προσωπικό καλάθι, με τον Πίτερς να δοκιμάζει από το κέντρο να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, όμως το σουτ του βρήκε στο σίδερο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν με 13 πόντους, από κοντά ο Τζόνι Ζούζανγκ με 12 και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 10, ενώ ο Τρεντ Φόρεστ είχε 7 πόντους με το νικητήριο καλάθι. Χτύπησε σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού στην τρίτη περίοδο ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και αποχώρησε.

Για την Αρμάνι ξεχώρισε ξανά ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους, ακολούθησε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 17 και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε μετά το τέλος του αγώνα από φίλους του Ολυμπιακού, είχε 11 πόντους.

Ξέφυγε με +10 η Φενέρ, επέστρεψε η Αρμάνι

Πιο δυνατά στο ματς μπήκε η Φενέρ (5-10), ελέγχοντας τον ρυθμό με τους Μπόλντγουιν και Κλάιμπερν. Η Αρμάνι, προσπαθούσε να μείνει κοντά με τους Ράιτ και Πίτερς, ο Κλάιμπερν με τρίποντο έγραψε το 16-25 και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-28. Η διαφορά έπιασε διψήφια επίπεδα με τις βολές του Κι (29-39), όμως η Αρμάνι αντέδρασε. Ο Ράιτ μαζί με τον Χολ συνέχισαν να δίνουν λύσεις και ο Πίτερς με τρίποντο μείωσε στο καλάθι και στο 40-43 του ημιχρόνου.

Σερί 15-0 η Αρμάνι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες το ματς

Παρότι η Φενέρ προσπάθησε να δημιουργήσει ξανά μομέντουμ, ξεφεύγοντας με 40-49 χάρη στον Χόρτον-Τάκερ (χτύπησε στο αριστερό χέρι και αποχώρησε σε εκείνο το σημείο), η ομάδα του Πέπε Ποέτα επέστρεψε και πάλι. Κόουλ, Χολ και Ράιτ ηγήθηκαν για το 15-0 σερί, με την Αρμάνι να προσπερνάει 55-49. Ο Ζουζάνγκ έδωσε ανάσα στη Φενέρ, την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται σε πλήρη ισορροπία και στο 60-60.

Οι δύο ομάδες κινούνταν πλέον κοντά στο σκορ (67-67 στο 35’), χωρίς καμία να μπορεί να πάρει διαφορά. Ο Κλάιμπερν με διαδοχικές ατομικές προσπάθειες έβαλε τη Φενέρ μπροστά με 71-73, ο Ράιτ απάντησε για το 76-73 και ο Μπόλντγουιν με τρίποντο ισοφάρισε σε 76-76 στο 39’. Ο Κόουλ έβαλε τις βολές του, ο Κλάιμπερν έπραξε ομοίως (78-78) και στα 23’’ πριν το τέλος ο Πίτερς έκανε το 79-78 με 1/2 βολές. Με ατομική ενέργεια ο Φόστερ έγραψε το 79-80, ο Ράιτ αστόχησε από τα 5 μέτρα και ο Σιλντς έβαλε μία βολή και ο Πίτερς βρήκε… σίδερο από το κέντρο και έτσι η Φενέρ πήρε τη νίκη με 79-81 και την 3η θέση στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 40-43, 60-60, 79-81

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μπαρνέλ 3, Κόουλ 17 (3), Ράιτ 20 (1), Τόνουτ 6 (2), Τόμπσον 5, Στογιάνοβιτς, Φλακαντόρι 13 (1), Χολ 10 (1), Μάθιους 2, Πίτερς 10 (2), Μπούκερ 2, Ακέλε.

Φενέρμπαχτε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκχαμ 4, Μπόλντγουιν 10 (2), Σανλί 1, Χόρτον-Τάκερ 6, Ζούζανγκ 12 (2), Φόρεστ 7, Κι 5, Μπιτίμ 2, Κλάιμπερν 13 (2), Σίλβα 6, Σιλντς 6 (1), Σαρτζιούνας 9 (1).

Δείτε εδώ τα πλήρη στατιστικά του αγώνα.