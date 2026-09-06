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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης», Βοιωτία
3η αγωνιστική / Novasports Prime
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
0 2
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Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
  • VAR: Ελένη Αντωνίου
  • AVAR: Βασίλης Φωτιάς
Βοηθοι
  • Αργύρης Νταβέλας
  • Νίκος Μαυροκορδόπουλος
Τεταρτος
  • Σταύρος Τσιμεντερίδης
Σκορερς
  • 77' Μαχάλα Οπόκου
  • 94' Μαχάλα Οπόκου
Κιτρινες καρτες
  • 19' Γιουσούφ Μπάτζι
  • 84' Μαχάλα Οπόκου
  • 86' Γεβχένι Κουτσερένκο

Live: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

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