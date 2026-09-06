Live: Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Λάμπρος Κατσώνης», Βοιωτία
3η αγωνιστική / Novasports Prime
3η αγωνιστική / Novasports Prime
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
0 2
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
- VAR: Ελένη Αντωνίου
- AVAR: Βασίλης Φωτιάς
Βοηθοι
- Αργύρης Νταβέλας
- Νίκος Μαυροκορδόπουλος
Τεταρτος
- Σταύρος Τσιμεντερίδης
Σκορερς
- 77' Μαχάλα Οπόκου
- 94' Μαχάλα Οπόκου
Κιτρινες καρτες
- 19' Γιουσούφ Μπάτζι
- 84' Μαχάλα Οπόκου
- 86' Γεβχένι Κουτσερένκο