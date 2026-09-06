Ιταλικά ΜΜΕ για ΠΑΟΚ: «Μιλάμε για μια ομάδα της Euroleague με ένα συναρπαστικό ρόστερ»

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του επί ιταλικού εδάφους ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 88-77 της διοργανώτριας Ούντινε στο πρώτο του παιχνίδι στο τουρνουά, ενώ απόψε (21:30) αντιμετωπίζει τη Νάπολι.

Η εικόνα του Δικεφάλου δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ιταλικά ΜΜΕ, τα οποία στάθηκαν τόσο στην εμφάνιση των «ασπρόμαυρων» όσο και στις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο Αντρέα Τρινκιέρι στο φετινό ρόστερ.

Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η αναφορά που παρουσίασε τον ΠΑΟΚ ως μία ομάδα «EuroLeague μεταμφιεσμένη σε ομάδα EuroCup», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εντύπωση που προκάλεσε το σύνολο του Ιταλού τεχνικού.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ΜΜΕ της Ιταλίας: «Οι Έλληνες δεν είναι συνηθισμένοι αντίπαλοι: μιλάμε για μια ομάδα της Euroleague μεταμφιεσμένη σε ομάδα Eurocup, με ένα ρόστερ που είναι πραγματικά συναρπαστικό.

Παίκτες του επιπέδου των Νικ Καλάθη, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και φυσικά του Τσέντι Οσμάν ήταν στο γήπεδο. Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι αποχαιρέτησε με αγάπη τον συνάδελφό του Βερτεμάτι πριν αναπτύξει όλο του το οπλοστάσιο, χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη».