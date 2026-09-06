«Μικτό μοντέλο» για τη Νέα Τούμπα: Τι απαντά ο ΠΑΟΚ

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά τη νέα αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μικτό μοντέλο χρηματοδότησης της Νέας Τούμπας.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, σε συνέχεια της σημερινής τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα, επιβεβαιώνεται πως η κατασκευή του νέου γηπέδου θα προχωρήσει με ένα μικτό σύστημα χρηματοδότησης, αντίστοιχο με αυτό που έχει εφαρμοστεί και σε γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα.

Όπως διευκρινίζεται, η κύρια χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού» της οικογένειας Σαββίδη, με συνδρομή και της Πολιτείας, όπως συνέβη και σε άλλα γήπεδα.

Η οικογένεια Σαββίδη έχει ήδη αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών για το νέο γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, των γεωτεχνικών ερευνών, αλλά και άλλων απαραίτητων αδειοδοτικών διαδικασιών, όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης.

Στον Δικέφαλο δίνουν, μάλιστα, ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημερινή ημέρα, καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Τούμπας.

Ως εκ τούτου, η σημερινή εξέλιξη αντιμετωπίζεται ως μία σημαντική επιβεβαίωση πως το όνειρο της Νέας Τούμπας περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη και μπαίνει σε συγκεκριμένο δρόμο υλοποίησης.

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