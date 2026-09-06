Βεργέτης στο Φάληρο, Τζήλος στην Τρίπολη

Η ΕΠΟ/ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Βεργέτης ορίστηκε να διαιτητεύσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο την Τρίτη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ στο VAR είναι ο Γιουματζίδης. Στο Αστέρας Aktor-Αρης την Πέμπτη διαιτητής είναι ο Τζήλος και στο VAR ο Κουμπαράκης. Τέλος, στο ΟΦΗ-Νέστος την Τετάρτη θα σφυρίξει ο Τσέτσιλας και στο VAR θα είναι ο Πουλικίδης.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ολυμπιακός - Βόλος ELABET: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ντάουλας, VAR: Γιουματζίδης, Ματσούκας)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης: Τσέτσιλας (Μπαλιάκας, Παπαδοπουλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Πουλικίδης, Φίτσας)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45 Αστέρας Aktor - Άρης: Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαπέτρου)