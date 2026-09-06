Τα Facts & Figures του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ντέρμπι στο ΟΑΚΑ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους ασπρόμαυρους να παραθέτουν χρήσιμες πληροφορίες ενόψει του αγώνα.

΄Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:



«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην Αθηναϊκή ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό για την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος.