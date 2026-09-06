Τα Facts & Figures του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

΄Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην Αθηναϊκή ομάδα.
Ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό για την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος.
- Ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει και στα δέκα τελευταία με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό σε κανονική διάρκεια και Playoffs.
- Αυτή είναι η 82η αναμέτρηση των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στην ιστορία της Α’ Εθνικής. Ο ΠΑΟΚ έχει 11 νίκες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, 20 αγώνες έχουν τελειώσει ισόπαλοι, ενώ 50 φορές έχει επικρατήσει ο Παναθηναϊκός.
- Ο Δικέφαλος, μετά από ένα σερί με τέσσερις επισκέψεις στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο οποίο είχε παραμείνει αήττητος με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, ηττήθηκε και στα δύο ματς της περιόδου 2024-25, με 2-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και 3-1 στην αναμέτρησή τους για Playoffs. Πέρσι ηττήθηκε με 2-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά στην αναμέτρηση για τα Playoffs υπήρξε ισοπαλία 2-2.
- Στα πέντε τελευταία παιχνίδια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος υπάρχουν δύο νίκες του ΠΑΟΚ, μια ισοπαλία και δύο νίκες του Παναθηναϊκού.
- Σε κανονική διάρκεια και Playoffs υπάρχουν τρεις νίκες του ΠΑΟΚ, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις νίκες του Παναθηναϊκού.
- Ο ΠΑΟΚ έχει ποικιλία στα σκορ νίκης του με έξι διαφορετικά. Στην κορυφή βρίσκεται το 3-0 με τρεις εμφανίσεις και το 1-0 με το 2-0 έχουν από δύο παρουσίες, ενώ υπάρχει ακόμη μια νίκη με 2-0 άνευ αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 νίκες με 2-0. Το τελευταίο τους παιχνίδι χωρίς γκολ για το πρωτάθλημα ήταν η λευκή ισοπαλία στις 13 Ιουνίου 2020 για τα Playoffs του πρωταθλήματος.
- Εννέα γκολ έχει σημειώσει στα εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ ο Κριστόφ Βαζέχα, που είναι στην κορυφή του σχετικού πίνακα, ενώ για τον ΠΑΟΚ έχει σκοράρει τρεις φορές ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ενώ ο Στέφανος Αθανασιάδης έχει δύο γκολ.
- Στις 20 Ιανουαρίου 1985 ήταν η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού σε εκτός έδρας αναμέτρηση και ήρθε στο ΟΑΚΑ, με τον Πάπριτσα να γράφει το 0-1 στο 79ο λεπτό και να δίνει στον Δικέφαλο τη νίκη που ήταν καθοριστική για τον τίτλο του Πρωταθλητή Χειμώνα και στη συνέχεια την κατάκτηση του πρωταθλήματος.