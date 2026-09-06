Απάντηση Σαμαρά: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη

Δήλωση – απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εξέδωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε ο Μεσσήνιος πολιτικός, σχολιάζοντας πρότερη δήλωση του πρωθυπουργού που τον κάλεσε «να σκεφτεί την υστεροφημία του» και πως «διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη».

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε που 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ, του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Πηγή: documentonews.gr