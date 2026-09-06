Φιλική νίκη του Άρη επί του Βίκου με πρώτο σκόρερ τον Ντιμιτρίεβιτς - Εκτός και ο Πουλιανίτης

Ο Άρης πέτυχε φιλική νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων με 97-80, σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο «Nick Galis Hall». Πλήγμα με τον Πουλιανίτη, ο οποίος υπέστη θλάση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών στο πρώτο φιλικό επί Βασίλη Σπανούλη, ήταν ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς με 20 πόντους, ακολούθησαν με 18 οι Ματ Μόργκαν και Ι Τζέι Λιντέλ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Φρίμαν και Φλόιντ με 12 πόντους έκαστος.

Ο Πουλιανίτης υπέστη θλάση θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για το επόμενο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας έτσι τη λίστα των τραυματιών (Τανούλης, Μοκόκα, Κώστας Αντετοκούνμπο).

Αναλυτικά όσα σημειώνει η ΚΑΕ Άρης:

«Μετά τα μισά της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο και έφτασε τη διαφορά έως τους 22 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 7-13 πριν ο Άρης ισοφαρίσει σε 17-17 και κλείσει το δεκάλεπτο στο 21-19. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι σημείωσαν 35 πόντους, φτάνοντας έως το 53-31 και το ημίχρονο έκλεισε στο 56-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα των Ιωαννίνων μείωσε σε 65-53 πριν οι «κιτρινόμαυροι» ξεφύγουν εκ νέου με 74-55. Η περίοδος έληξε 78-62.

Στην τέταρτη περίοδο ο Άρης κράτησε το προβάδισμα. Οι Vikos Falcons μείωσαν σε 84-74, όμως με σκορ από τους Dimitrijevic και Liddell ο Άρης έφτασε στο 97-78, πριν το τελικό 97-80.

Ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τους Adam Mokoka, Γιώργο Τανούλη (συνεχίζουν την αποθεραπεία τους), Κώστα Αντετοκούνμπο (θα μπει από αύριο Δευτέρα 07/09 στις προπονήσεις), Stefan Jovic (ασθενής) και Στέλιο Πουλιανίτη (υπέστη θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο)».

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 56-37, 78-62, 97-80.

ΑΡΗΣ: Μήτρου – Λονγκ 2, Robinson – Earl 15, Τολιόπουλος 8 (2), Dimitrijevic 20 (1), Χατζηλάμπρου 4, Μποχωρίδης, Morgan 18 (2), Liddell 18 (2), Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούνμπο 6, Birch 6.

VIKOS FALCONS: Bogues 6, Καρακώστας 3, Almonor 11 (3), Χαντζής 3 (1), Αγραβάνης 14 (1), Σωτηρίου 3, Floyd 12 (1), Πάτρας 2, McNer 8, Justice 3 (1), Πατρίκης, Freeman 12 (2), Πόζογλου 3 (1).