ΠΑΟΚ: «67 χρόνια μύθος, η Νέα Τούμπα θα έρθει για να τον συνεχίσει» (pic)

Το γήπεδο της Τούμπας συμπληρώνει 67 χρόνια «ζωής» και ο ΠΑΟΚ έστειλε το μήνυμα του ενόψει της επόμενης μέρας - Η αναφορά στη Νέα Τούμπα και ο μύθος που... συνεχίζεται.

Σημαδιακή και ιστορική μέρα η σημερινή (6/9) για την ασπρόμαυρη οικογένεια, καθώς σαν σήμερα πριν 67 χρόνια έγιναν τα εγκαίνια του γηπέδου της Τούμπας.

Ο Δικέφαλος δεν ξέχασε την... ιστορία του, στέλνοντας μάλιστα το μήνυμα του ενόψει της επόμενης μέρας.

«67 χρόνια Τούμπα.

67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.

Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.

Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.

67 χρόνια μύθος.

Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ για την... καυτή Τούμπα, σε μία μέρα που με νέα δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για το έργο της Νέας Τούμπας.