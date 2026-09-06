Ο μαέστρος, η ορχήστρα και η ποιότητα... Champions League της ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ έπαιξε σε ρυθμούς... Champions League πριν το Champions League και ισοπέδωσε τον Άρη με κορυφαίο τον μαέστρο Λόβρο Μάγερ, που μοιράζει ασίστ σε αυτό το ξεκίνημα κάθε 62' λεπτά!

Ο Κροάτης πραγματοποίησε χθες μόλις την 6η του συμμετοχή με τον Δικέφαλο αλλά πραγματικά μοιάζει να βρίσκεται στην ομάδα χρόνια. Είναι εντυπωσιακό το πως ο Νίκολιτς τον αφομοίωσε στο γκρουπ δίνοντας του έναν ρόλο σύνθετο καθώς ξεκινά από τα δεξιά αλλά ουσιαστικά κινείται ως ελεύθερος μέσα στο γήπεδο αλλά και το πως ο ίδιος προσάρμοσε το παιχνίδι του στο παιχνίδι της ΑΕΚ και κόλλησε αμέσως αποτελώντας με το καλημέρα αναμφίβολα τον βασικό πυλώνα δημιουργίας της ομάδας. Είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ που στη μετά Πινέδα εποχή που επί μια τετραετία αποτελούσε τον πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή του γκρουπ βρίσκει άμεσα στο πρόσωπο του Μάγερ μια διάδοχη κατάσταση, χωρίς ο Κροάτης να παίζει στους χώρους που έπαιζε ο Μεξικανός αλλά έχοντας την ίδια επίδραση που είχε ο Ορμπελίν.

Ο Μάγερ για τους λάτρεις της στατιστικής έχει έξι ασίστ στα πρώτα έξι παιχνίδια όπου μετρά 372' λεπτά κάτι που σημαίνει πως... σερβίρει γκολ κάθε 62' λεπτά! Εντυπωσιακό. Χθες πρόσθεσε άλλες δυο ασίστ έχοντας μεταξύ άλλων τέσσερις πάσες - κλειδιά που οδήγησαν σε σουτ συμπαίκτη και 80% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις στο μισό του αντίπαλου που είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, δείγμα της κλάσης του.

H ενέργεια του στο πρώτο γκολ είναι όλα τα λεφτά καθώς βγαίνει κρυφός επιθετικός και με... no look σερβίρει στον Βάργκα ενώ στη δεύτερη ασίστ του στον Μαρίν δείχνει με πόσο μεγάλη επιτυχία μπορεί να τρέξει το γήπεδο κάθετα με την μπάλα στα πόδια και πόσο καθαρό μυαλό έχει όταν πατά στην περιοχή παίρνοντας πάντοτε σχεδόν τη σωστή απόφαση. Οι παραστάσεις του Μάγερ από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά το χάρισμα που έχει με την μπάλα στα πόδια του δίνουν αυτή τη δυνατότητα και η ΑΕΚ ειναι πολύ τυχερή που έχει στις τάξεις της έναν ποδοσφαιριστή τέτοιας κλάσης και διαφοράς, έναν μαέστρο που αν και βρισκεται ένα μήνα στην ομάδα έχει αναλάβει την μπαγκέτα και κατευθύνει την ορχήστρα με τον καλύτερο τρόπο.

Πρόκειται μάλιστα για μια... πολυφωνική ορχήστρα η οποία όπως είδαμε και χθες διαθέτει πολλούς και διαφορετικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν γίνουν πρωταγωνιστές και να δώσουν λύσεις μεσοεπιθετικά είτε σε επίπεδο δημιουργίας είτε σε εκτέλεσης με τον killer Βάργκα να ξεχωρίζει φτάνοντας τα έξι γκολ σε έξι παιχνίδια. Ακόμα ακόμα και ο Βιτάλις που αποτελεί πρόσφατη προσθήκη και βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής είδαμε τι μπορεί να προσφέρει έχοντας συμμετοχή στο τέταρτο και στο πέμπτο γκολ δίνοντας τελικές πάσες πατώντας κοντά στην περιοχή του αντιπάλου ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μετά το δεύτερο γκολ κατέρρευσε...

Βέβαια πριν φτάσουμε στην κατάρρευση έβγαλε αντίδραση αλλά στο καλό του διάστημα ο Αρης όχι μονο δεν έκανε φάση απέναντι στην ΑΕΚ που οργανώθηκε καλά αμυντικά και έχει τη σημασία του κι αυτό αλλά δέχτηκε και δύο γκολ που ουσιαστικά τελείωσαν το έργο. Η ΑΕΚ μπορούμε να πούμε πως χθες έπαιξε σε ρυθμούς... Champions League πριν το Champions League. Εβγαλε στο γήπεδο τη σωστή νοοτροπία, έβγαλε τη μεγάλη ποιότητα που διαθέτει σαν ομάδα και φυσικά είχε και ουσία στο παιχνίδι της η οποία ουσία όμως είναι αποτέλεσμα και της ποιότητας όπως εξηγήσαμε πιο πάνω καθώς διαθέτει ποδοσφαιριστές υψηλής κλάσης όπως μεταξύ άλλων τον Μάγερ στη δημιουργία και τον Βάργκα στην εκτέλεση.

Το μεγάλο στοίχημα για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα, με τον ύμνο του Champions League να ηχεί ήδη στα αυτιά των παικτών και του Νίκολιτς, είναι να μπορέσει να βρει την πνευματική ισορροπία μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας και να μπορέσει να βγάλει τα ίδια επίπεδα ενέργειας που θα έχει δεδομένα την Τρίτη με τη ΛΑΣΚ και στην Τρίπολη που ακολουθεί. Όπως είπε και ο Νίκολιτς θα είναι μια σεζόν απαιτητική που σίγουρα θα έχει τα πάνω και τα κάτω της... Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο - αφού αναμόρφωσε μέσα σε χρόνο ρεκόρ την ομάδα, την έβαλε ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη, την έκανε πρωταθλήτρια και την έφερε στην ελίτ του Champions League - να δει την ομάδα του να ανταπεξέρχεται στις πολύ υψηλές φετινές απαιτήσεις και μέχρι τώρα αν εξαιρέσουμε την κακή παρένθεση με την Κηφισιά η ΑΕΚ ανταποκρίνεται καλά έχοντας ως μεγάλο όπλο την δομή της και την ταυτότητα της που της έφεραν πέρυσι την επιτυχία και θα της την ξαναφέρουν και φέτος αν βρει αυτή την ισορροπία που λέμε.