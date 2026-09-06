Η άμυνα της Παρί FC εμπόδιο της Μαρσέιγ, αήττητη εκτός έδρας η Βισέου

Για την 3η αγωνιστική στη Γαλλία και η Μαρσέιγ φιλοξενεί την Παρί FC, η οποία διατηρεί ανέπαφη την εστία της έπειτα από δύο παιχνίδια. Ζιλ Βισέντε εναντίον Ακαντέμικα Βισέου στην Πορτογαλία, με τη φιλοξενούμενη να μην έχει χάσει στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της.

Πέρσι, στα δύο ματς Μαρσέιγ εναντίον Παρί FC σημειώθηκαν 11 γκολ: 2-2 στην πρωτεύουσα και 5-2 στη Μασσαλία.

Έπειτα από το μεγαλοπρεπές 4-0 επί του Στρασβούργου στην πρεμιέρα της Ligue 1, η Μαρσέιγ έχασε με 2-0 στο Μονακό. Αυτά είναι και τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του Ζενεσιό στον πάγκο της, με τον 60χρονο να κατεβάζει και στις δύο αναμετρήσεις ενδεκάδα χωρίς Γάλλο. Στην Ευρώπη θα παίξει στο Γιουρόπα Λιγκ, ξεκινώντας στα μέσα του Σεπτέμβρη με την Μπεσίκτας και συνεχίζοντας έναν μήνα μετά με τον Ολυμπιακό. Τραυματισμός ταλαιπωρεί τον επιθετικό Παϊσάο. Η Παρί διέγραψε θετική πορεία πέρσι στην επαναφορά της στην κατηγορία, τερματίζοντας 11η και πετώντας εκτός Κυπέλλου την Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 εκτός έδρας. Την περασμένη Κυριακή νίκησε με 3-0 εντός έδρας τη Νις, με τον Σιναγιόκο που ήρθε από την Οσέρ να σημειώνει το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα. Πρόβλημα για τον επιθετικό Ικονέ, ούτε τώρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Η Μαρσέιγ είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για να νικήσει.

Η Ζιλ Βισέντε κράτησε για τρίτο παιχνίδι ανέπαφη την εστία της με το 0-0 στην έδρα της Φαμαλικάο. Μόνο η πρωταθλήτρια Πόρτο το έχει καταφέρει αυτό φέτος, σε 4 ματς μάλιστα. Η Ζιλ Βισέντε συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, όταν και τερμάτισε 6η, εμφανίζοντας την αντίστοιχη καλύτερη αμυντική επίδοση στο πρωτάθλημα. Η Βισέου έκανε αισθητή την παρουσία της από τον πρώτο της αγώνα στην επαναφορά της στην κατηγορία έπειτα από 37 χρόνια, παίρνοντας 2-2 από την Μπενφίκα. Στη συνέχεια έχασε 1-0 από τη Σάντα Κλάρα με πέναλτι, για να έρθει και δεύτερο 2-2 εκτός, με τη Μαρίτιμο, σε ματς που προηγήθηκε 2-0 και δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 88’, ξανά με πέναλτι. Την περασμένη εβδομάδα έχασε με 0-3 από την πρωταθλήτρια Πόρτο, δεχόμενη όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εκτός έδρας σκοράρει, εντός όχι, μοτίβο που την καθιστά απρόβλεπτη στα ματς με τις θεωρητικά ανώτερες αντιπάλους της. Πέρσι νίκησε τη Ζιλ Βισέντε τόσο στο Κύπελλο (2-1) όσο και σε φιλικό πριν από την έναρξη της σεζόν (1-0). Έχασε μόνο στο 1/8 τελευταία επίσημα παιχνίδια μαζί της (6 ισοπαλίες).

Η απρόβλεπτη Βισέου έχει πάρει τον αέρα της Ζιλ Βισέντε, η οποία πάντως ξεκίνησε θετικά τη σεζόν. Πιθανή η ισοπαλία στο ματς.

585. ΜΑΡΣΕΪΓ - ΠΑΡΙ 1&U 3,5 2,75

596. ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ - ΑΚΑΝΤ. ΒΙΣΕΟΥ Χ 3,10