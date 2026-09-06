Στο επίκεντρο το νέο γήπεδο του ΟΦΗ – Νέα συνάντηση Μπούση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έστειλε το δικό του μήνυμα για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Μιχάλη Μπούση.

Η δημιουργία μιας σύγχρονης ποδοσφαιρικής έδρας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της διοίκησης του ΟΦΗ, με τον Μιχάλη Μπούση να συνεχίζει τις επαφές για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο μεγαλομέτοχος της κρητικής ΠΑΕ συναντήθηκε εκ νέου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η πορεία του σχεδιασμού για την κατασκευή της νέας έδρας του συλλόγου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε γνωστή τη νέα συνάντηση μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πρότζεκτ που αφορά το «ΟΦΗ Arena».

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η νέα έδρα του ΟΦΗ προορίζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Κορώνης Μαγαρά, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο πλάνο διπλής ανάπλασης.

Βασικό σκέλος της πρότασης αποτελεί και η αξιοποίηση της σημερινής έδρας του συλλόγου στα Καμίνια. Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση της έκτασης του «Γεντί Κουλέ», προκειμένου να προχωρήσει συνολικά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης εγκατάστασης που θα αποτελέσει το μελλοντικό «σπίτι» του ΟΦΗ.

Οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα επόμενα βήματα και να προχωρήσει ο σχεδιασμός του φιλόδοξου έργου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου:

«Από το καλοκαίρι του 2025, το Παγκρήτιο Στάδιο έγινε η έδρα του ΟΦΗ με τη βούληση της Δημοτικής μας Αρχής. Η απόφαση αυτή, όπως έχει αναγνωριστεί, συνδέεται αντικειμενικά με τη λαμπρή πορεία της ομάδας, που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρήτιο Στάδιο στους επόμενους μήνες θα ζήσουμε όλοι μαζί δυνατές συγκινήσεις αυτής της πορείας, παράλληλα με τις συγκινήσεις του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, αποκτά νέα διάσταση, και παραμένει δεμένη όσο ποτέ με τον κόσμο της, του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες απαιτήσεις, ώστε ο ΟΦΗ στα επόμενα πολλά χρόνια να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να μας δίνει χαρά και περηφάνεια.

Όπως δήλωσα στην υποδοχή της ομάδας στη Λότζια την επομένη της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η «ΟΦΗ Αρένα», έχει γίνει ένας από τους μεγάλους στόχους μας. Η πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής αφορά σ’ ένα μεγάλο χώρο, πολεοδομικά χαρακτηρισμένο για την υποδοχή αθλητικής δραστηριότητας, και το μοντέλο που προκρίνουμε είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Με τον τρόπο αυτό, τα πυκνοδομημένα Καμίνια θα αποκτήσουν έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, και η αναπτυσσόμενη περιοχή Κορώνη Μαγαρά έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας. Διότι για μας, η δημιουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου συναρτάται ζωτικά με την ανάπτυξη της πόλης, τόσο με την εσωτερική της ζωή, όσο και με τη διεθνή ακτινοβολία της. Αυτό συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη αθλητική, και ιδιαίτερα ποδοσφαιρική, παράδοση, ανάμεσα στις οποίες θα συγκαταλέγεται εφεξής το Ηράκλειο.Το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα. Όλοι θέλουμε ένα πραγματικά σύγχρονο γήπεδο, μια ποδοσφαιρική αρένα για την ομάδα που έχει δείξει την ικανότητά της να δημιουργεί ανάταση στην πόλη. Ένα νέο γήπεδο που θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προστιθέμενης αξίας στη ζωή της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, εργαζόμαστε και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση, από κοινού με την Περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον ερασιτέχνη ΟΦΗ. Σύντομα, στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης».