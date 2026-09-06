Ανακοίνωσε τον Χαϊντέγκερ η Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξ Χαϊντέγκερ με μονοετές συμβόλαιο.

Σε νέα προσθήκη προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξ Χαϊντέγκερ για μία σεζόν.

Ο 29χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρσι με την Μπνέι (15,2 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,1 κλεψίματα σε 25,2 λεπτά) ενώ φόρεσε και την φανέλα της Μπούργκος (12,4 πόντους σε 9 εμφανίσεις).

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Χάποελ. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος ενός συλλόγου με φιλοδοξίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος. Ανυπομονώ να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε» δήλωσε ο Χαϊντέγκερ.

Από την πλευρά του, ο Ιτούδης είπε: «Καλωσορίζουμε τον Μαξ Χαϊντέγκερ, έναν πολύ ταλαντούχο και έξυπνο γκαρντ. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του. Μίλησα μαζί του το καλοκαίρι και έχει μεγάλο κίνητρο και γνωρίζει πού έρχεται και τι περιμένουμε από αυτόν».