Ατζούν για Τζολάκη: «Τον είχα βάλει στο μάτι από τότε που απέκρουσε τρία πέναλτι της Φενέρ»

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποκάλυψε πως ήταν προσωπική του επιλογή η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Έλληνας κίπερ έχει κερδίσει τα φώτα στον ξένο τύπο, με τις εκπληκτικές του εμφανίσεις, που σημειώνει με τη Χαλ ομάδα στην Premier League, αλλά και τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έχει πετύχει, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε τρομέρη αγωνιστική κατάσταση.

Για την περίπτωση του 23χρόνου τερματοφύλακα μίλησε και ο πρόεδρος των «Τιγρών», Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος μάλιστα τόνισε πως η μεταγραφή του Τζολάκη στην ομάδα του ήταν προσωπική του επιλογή.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ αποκάλυψε:

«Για να είμαι ειλικρινής, ο Τζολάκης είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για μένα. Αν αναρωτιέστε από πού τον θυμάμαι, δυστυχώς είχε αποκρούσει τρία πέναλτι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο UEFA Conference League. Μου είχε προκαλέσει πόνο. Από εκείνη την ημέρα τον έβαλα στο μάτι και έκτοτε τον παρακολουθώ. Έχουμε τον Ερμπίλ Μποζκούρτ, τον προπονητή τερματοφυλάκων μας. Τον εμπιστεύομαι και πιστεύω πολύ σε εκείνον. Μου έδωσε τρία ονόματα. Ο ένας βρισκόταν στην Ισπανία, ο δεύτερος ήταν ο Τζολάκης και ο τρίτος ήταν Γερμανός. Εγώ επέλεξα τον Τζολάκη και καλά έκανα»