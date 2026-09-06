Τρομακτικό ατύχημα για τον Λεκλέρκ: Καρφώθηκε με δύναμη στα ελαστικά! (vid)

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο -εντός έδρας- αγώνας στη Μόντσα για τη Ferrari και τους «τιφόζι» της! Ο Μονεγάσκος βγήκε από το μονοθέσιο γρήγορα και έκατσε σε ένα κοντινό σημείο, ώστε να συνέλθει από τη σφοδρή σύγκρουση που προκάλεσε ο ίδιος.
Άμεσα υπήρξε κόκκινη σημαία, η οποία διήρκησε 30 λεπτά, μέχρι την επανεκκίνηση, ενώ με ενημέρωσή της η Ferrari επιβεβαίωσε πως ο Λεκλέρκ είναι καλά στην υγεία του.
Huge impact for Charles 🎥— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI