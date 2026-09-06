Παρολίγον τραγωδία στην Εύβοια: Λεωφορείο «έχασε» 2 λάστιχα εν κινήσει – Έγδαρε το οδόστρωμα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου μισθωμένο πούλμαν, που επέστρεφε από τη ΔΕΘ, «έχασε» 2 από τα 4 λάστιχά του εν κινήσει.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη Λαμία, στις 1:30 π.μ., οπότε τα λάστιχα του λεωφορείου έσκασα, με τον οδηγό να χάνει προς στιγμή τον έλεγχο.

Τελικά, κατάφερε να το σταματήσει 100 μέτρα πιο κάτω και αφού οι ζάντες χαράκωναν την άσφαλτο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, καθώς και όχημα της Ιόνιας Οδού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών και η ασφαλής διαχείριση του περιστατικού.

Ωστόσο, η περιπέτεια των επιβατών δεν τελείωσε εκεί, καθώς χρειάστηκε να περιμένουν για αρκετή ώρα μέχρι να βρεθεί λύση για τη μεταφορά τους, καθώς ακολούθησαν πολύωρες συνεννοήσεις για την εξεύρεση άλλου λεωφορείου.

Περίπου 2 ώρες αργότερα έφτασε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λαμίας, το οποίο όμως διέθετε μόλις 40 θέσεις. Οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την αναχώρησή του με μέρος των επιβατών και επέμειναν να εξασφαλιστεί επιπλέον όχημα.

Τελικά, δόθηκε λύση μέσω άλλου λεωφορείου του ΚΤΕΛ, το οποίο επέστρεφε από τη Θεσσαλονίκη και διέθετε τις απαραίτητες θέσεις για να μεταφέρει τους υπόλοιπους επιβάτες.

Πηγή: documentonews.gr