Μητσοτάκης: «Μακάρι να καταλήξουμε σε σχέδιο μετεγκατάστασης του ποδοσφαιρικού Αρη» (vid)

Η αναφορά του πρωθυπουργού στο θέμα του γηπέδου για τον ποδοσφαιρικό Άρη

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο πρωθυπουργός απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της συμπρωτεύουσας και την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο ενδεχόμενο μετεγγατάστασης του ποδοσφαιρικού Άρη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός:

"Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν ωριμάσει ακόμη, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως κάνουμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο και να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή Χαριλάου. Είναι κάτι που θα ήθελα πολύ, να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε."

