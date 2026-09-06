ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Ώρα για ακόμη μια ηχηρή δήλωση!»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ και η «πράσινη» ΠΑΕ έστειλε μήνυμα μέσα από το MatchDay Mag.

Το «Τριφύλλι» έχει μπει εξαιρετικά στην σεζόν, αφού μετρά τρεις διαδοχικές προκρίσεις στην Ευρώπη και παράλληλα ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του τόσο στο Πρωτάθλημα, όσο και στο Κύπελλο.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στο αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να αναφέρει στο MatchDay Mag πως είναι ώρα η ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και να στείλει... μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τον χαρακτήρα και την δυναμική της.

Αναλυτικά το σχετικό μήνυμα της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του που αναμένεται να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία. Οι Πράσινοι έχουν πραγματοποιήσει ένα δυναμικό ξεκίνημα, παραμένουν αήττητοι, πανηγύρισαν τρεις διαδοχικές ευρωπαϊκές προκρίσεις και άρχισαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στις εγχώριες διοργανώσεις. Έχουν χτίσει momentum, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές τους και τώρα καλούνται να κάνουν το επόμενο βήμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Είναι η ώρα για ακόμη μία ηχηρή δήλωση για τον χαρακτήρα και τη δυναμική που διαθέτει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Πάμε Τριφυλλάρα μου!».