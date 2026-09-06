Ο διαιτητής της τεσσάρας επί της Τσέλιε στο ΑΕΚ-ΛΑΣΚ

Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League την Τρίτη με τη ΛΑΣΚ.

Ένας διαιτητής που ξυπνά ευχάριστες μνήμες στην ΑΕΚ ορίστηκε στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα του Champions League την Τρίτη (8/9, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος για τον Πορτογάλο Λουίς Γκοντίνιο, ο οποίος είχε διαιτητεύσει τη νίκη της Ένωσης με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, τον περασμένο Μάρτιο για το Conference League.

Παλαιότερα, τη σεζόν 2022-23 είχε σφυρίξει ένα ΑΕΚ-Άρης στη Super League, ενώ ο Πορτογάλος έχει έρθει κι άλλες φορές στη χώρα μας.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Πέντρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες Βαζ Φρέιρε, 4ος ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

