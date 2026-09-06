Ο διαιτητής της τεσσάρας επί της Τσέλιε στο ΑΕΚ-ΛΑΣΚ

Ένας διαιτητής που ξυπνά ευχάριστες μνήμες στην ΑΕΚ ορίστηκε στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα του Champions League την Τρίτη (8/9, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος για τον Πορτογάλο Λουίς Γκοντίνιο, ο οποίος είχε διαιτητεύσει τη νίκη της Ένωσης με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, τον περασμένο Μάρτιο για το Conference League.
Παλαιότερα, τη σεζόν 2022-23 είχε σφυρίξει ένα ΑΕΚ-Άρης στη Super League, ενώ ο Πορτογάλος έχει έρθει κι άλλες φορές στη χώρα μας.
Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Πέντρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες Βαζ Φρέιρε, 4ος ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.