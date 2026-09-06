Δείτε Live: Η συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στις προκλήσεις Ερντογάν, ενώ αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά είπε πως δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε και πάλι κατηγορηματικά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκηγια την 90ή ΔΕΘ 2026. Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε χθες Σάββατο κατά την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς ένα πακέτο οικονομικών μέτρων για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΔΕΘ 2026: Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

2. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

3. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

4. Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

5. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

6. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

7. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

8. Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

9. Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

11. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

12. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη τη δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών), όπου το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία, ώστε στα 18 έτη του παιδιού ο κουμπαράς να ξεπερνά τις 60.000€. Για τους τρίτεκνους, ανακοινώθηκε μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€ (από φορολογικό έτος 2027). Ανακοινώθηκε επίσης πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις € μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το στεγαστικό πρόβλημα θα είναι προτεραιότητα της ΕΕ κατά την ελληνική προεδρία το 2027.