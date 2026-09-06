67 χρόνια το σπίτι του κάθε ΠΑΟΚτσή, 67 χρόνια Τούμπας!

Αποτέλεσε και αποτελεί το δεύτερο σπίτι όλων των ΠΑΟΚτσήδων. Το γήπεδο της Τούμπας συμπληρώνει 67 χρόνια ύπαρξης.

Το 1959 αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στο... ασπρόμαυρο ημερολόγιο και δη η 6η Σεπτεμβρίου. Μία ημερομηνία που θα συνδεόταν ες αεί με την καρδιά του κάθε ΠΑΟΚτσή.

Από την άνοιξη του 1958 ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες και στη συνέχεια προχώρησαν στην κατασκευή του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ για να καλύψει τα έξοδα της ανέγερσης του σταδίου τον Απρίλιο του 1958 προχώρησε στη έκδοση «Λαχείου Υπέρ Ανεγέρσεων του Νέου Σταδίου ΠΑΟΚ». Οι φίλοι του Δικέφαλου, εκτός από χρήματα από το περίσσευμά τους, συνείσφεραν στην ανέγερση του γηπέδου και με αρκετές εργατοώρες εθελοντικής εργασίας.

Και τον Σεπτέμβριο του 1959 το έργο έλαβε ολοκληρώθηκε. Εγκαίνια του γηπέδου σε μία φιλική αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ και από εκείνη τη στιγμή όλα αποτελούν ιστορία. Πολλοί αγώνες, ακόμα περισσότερες συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές που έμειναν στο μυαλό του κάθε ΠΑΟΚτσή.

67 χρόνια Πάθους για το άσπρο και το μαύρο.

67 χρόνια Αγάπης αγνής για την ομάδα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

67 χρόνια Όνειρο για τις ακόμα καλύτερες μέρες.

67 χρόνια Κατακτήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

67 χρόνια Γήπεδο Τούμπας!