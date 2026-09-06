ΟΦΗ: Νέο γήπεδο στην Κορώνη Μαγαρά

Η ΠΑΕ ΟΦΗ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Δήμο Ηρακλείου για νέο γήπεδο στην περιοχή της Κορώνη Μαγαρά.

Σε πρώτο πλάνο μπαίνει ξανά το θέμα του νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ, καθώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον Δήμο Ηρακλείου φαίνεται πως προκύπτει πλέον κοινή κατεύθυνση για την περιοχή της Κορώνη Μαγαρά.

Το θέμα της νέας έδρας του ΟΦΗ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που έγινε στο Δημαρχείο Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, του ιδιοκτήτη και προέδρου της ΠΑΕ Μιχάλη Μπούση, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ηλία Πουρσανίδη, και του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και του Γιώργου Πετράκη, ο οποίος χειρίζεται από πλευράς ΟΦΗ το μελετητικό κομμάτι του έργου και το ζήτημα των εκτάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μιχάλης Μπούσης ξεκαθάρισε πως η πλευρά του ΟΦΗ έχει καταλήξει στη συγκεκριμένη περιοχή, θεωρώντας πως εκεί μπορεί να δημιουργηθεί η νέα έδρα της ομάδας.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν ο ακριβής προσδιορισμός της έκτασης που θα χρειαστεί. Το νέο γήπεδο δεν αφορά μόνο τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες, αλλά ένα συνολικό πλάνο εγκαταστάσεων, υποστηρικτικών υποδομών και χώρων στάθμευσης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύγχρονων αγώνων υψηλού επιπέδου.

Όπως συζητήθηκε, από την έκταση που εξετάζεται περίπου 10 στρέμματα θεωρούνται σήμερα «καθαρά», ωστόσο θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν επιπλέον χώροι, προκειμένου να συγκροτηθεί ολόκληρη η απαιτούμενη έκταση για την ανάπτυξη του γηπέδου και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων.

Στη συνάντηση μπήκε ουσιαστικά και ένας πρώτος οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα. Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το εγχείρημα είναι οι απαλλοτριώσεις, η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και φυσικά η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, που αποτελεί και το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος αναμένεται να εξεταστεί κάθε διαθέσιμη δυνατότητα, από ευρωπαϊκά προγράμματα και κρατικούς πόρους, μέχρι τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να διαμορφωθεί ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο μοντέλο για την κατασκευή της νέας έδρας του ΟΦΗ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδική ομάδα που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την ωρίμανση του project, έχοντας τη συνδρομή εξωτερικού μελετητικού γραφείου. Στόχος είναι να τρέξουν συντονισμένα όλα τα ζητήματα που αφορούν τις εκτάσεις, τις απαλλοτριώσεις, τις αδειοδοτήσεις, τις μελέτες και τη χρηματοδότηση.

Το σημαντικότερο στοιχείο της συνάντησης είναι πως ΠΑΕ ΟΦΗ και Δήμος Ηρακλείου εμφανίζονται πλέον στην ίδια γραμμή ως προς τη χωροθέτηση του νέου γηπέδου. Από εδώ και πέρα, όμως, αρχίζει το πιο απαιτητικό κομμάτι: να μετατραπεί η κατεύθυνση για την Κορώνη Μαγαρά σε συγκεκριμένο, ώριμο και χρηματοδοτήσιμο σχέδιο.

Μάλιστα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπάρξει και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς η συμβολή της Περιφέρειας θεωρείται καθοριστική για την πορεία και την προοπτική του έργου.

