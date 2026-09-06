Στον Σπάρτακο Κιτίου ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 38χρονου Μπρούνο Γκάμα

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη συνεχίζει στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου, για λογαριασμό του Σπάρτακου Κιτίου

Ο αειθαλής Μπρούνο Γκάμα δεν έχει διάθεση να σταματήσει το ποδόσφαιρο και συνεχίζει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καριέρα. Μετά το πέρασμα του, το 2025 από την Καλαμάτα ο Ισπανός 38χρονος Πορτογάλος εξτρέμ ενίσχυσε σημαντικά τους Μεσσήνιους, με τους οποίους σημείωσε 16 εμφανίσεις και δύο ασίστ, χαρίζοντας την άνοδο της ομάδας του.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν για έναν χρόνο και έτσι στο τέλος της περασμένης σεζόν ο Μπρούνο Γκάμα αποχώρησε από τη «Μαύρη Θύελλα». Ωστόσο, δεν σταμάτησε το ποδόσφαιρο και έψαξε να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με την νέα σεζόν να τον βρίσκει στον Σπάρτακο Κιτίου, ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Κύπρο.