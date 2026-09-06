Το πλήρως υβριδικό SUV JAECOO SHS-H στο The Mall Athens

Η παρουσία του JAECOO 5 SHS-H στο The Mall Athens ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες.

Δυναμική παρουσία: Το ολοκαίνουργιο JAECOO 5 SHS-H φιλοξενείται στον 2ο όροφο του The Mall Athens, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά το νέο premium πλήρως υβριδικό SUV.

Το μοντέλο θα βρίσκεται στο δημοφιλές εμπορικό κέντρο από τις 4 Σεπτεμβρίου.

Προηγμένη τεχνολογία SHS-Η: Υβριδική τεχνολογία που συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα, χαμηλή κατανάλωση και εξαιρετική αυτονομία χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το The Mall Athens υποδέχεται το νέο JAECOO 5 SHS-H, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο premium SUV της JAECOO. Το μοντέλο θα βρίσκεται στον 2ο όροφο του εμπορικού κέντρου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τη δυναμική σχεδίαση, το σύγχρονο, το άνετο, ποιοτικό και pet-friendly εσωτερικό του και τις τεχνολογίες που ενσωματώνει εντάσσοντας την αιχμή της αυτοκίνησης στην καθημερινή εμπειρία ψυχαγωγίας και αγορών.

Η παρουσία του JAECOO 5 SHS-H στο The Mall Athens ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες. Υβριδική τεχνολογία SHS-H

Το νέο JAECOO 5 SHS-H εξοπλίζεται με το προηγμένο Super Hybrid System (SHS), που συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi με δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,8\ kWh και υβριδικό κιβώτιο DHT προσφέροντας απόδοση και οικονομία χωρίς περιορισμούς.

Το σύστημα αποδίδει συνολικά 224 ίππους (165 kW) και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση ανέρχεται σε μόλις 5,3 lt/100 km. Η συνδυαστική αυτονομία ξεπερνάει τα 900 χλμ. (WLTP), προσφέροντας ελευθερία στις καθημερινές αλλά και στις μεγαλύτερες διαδρομές.

Παράλληλα, το JAECOO 5 SHS-H διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενώ συνοδεύεται από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το σύστημα υψηλής τάσης και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Το JAECOO 5 SHS-H είναι διαθέσιμο από 26.200€* στην έκδοση Select ενώ προσφέρεται και μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν το μοντέλο από κοντά στο The Mall Athens, αλλά και να το οδηγήσουν μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών της μάρκας σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας test drive εύκολα και γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι,

Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών.