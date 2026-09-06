Μάγερ: «Ο κόσμος μου δίνει έξτρα κίνητρο» (vid)

Μάγεψε με την εμφάνισή του χθες ο Λόβρο Μάγερ τον κόσμο της ΑΕΚ, που τον ανέδειξε MVP της αναμέτρησης.

O Λόβρο Μάγερ αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη (5-0), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O Κροάτης μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μια καταπληκτική εμφάνιση, μοιράζοντας δύο ασίστ, και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την αγάπη που εισέπραξε από τους οπαδούς, τονίζοντας ότι του δίνει έξτρα κίνητρο για τη συνέχεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του χθεσινού αγώνα, αλλά και στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Champions League απέναντι στη LASK, την προσεχή Τρίτη.

