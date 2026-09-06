Στον Αστέρα Aktor Β ο Τριανταφυλλόπουλος

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος δεν έμεινε μακριά από την Τρίπολη, καθώς επιστρέφει στον Αστέρα Aktor Β.

Παρότι στις 19 Ιουνίου ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο, καθώς το συμβόλαιό του είχε ολοκληρωθεί, ο άλλοτε αρχηγός των Αρκάδων επέστρεψε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», αυτή τη φορά για λογαριασμό της Β' ομάδας.

Στο σημερινό (6/9) Asteras News, το ηλεκτρονικό εφημεριδάκι που κυκλοφορεί την παραμονή των εντός έδρας αγώνων του Αστέρα AKTOR, υπάρχει στη σελίδα 7 ένα video-μήνυμα του 33χρονου κεντρικού αμυντικού. Μέσω αυτού, ο Τριανταφυλλόπουλος γνωστοποιεί την ένταξή του στη Β' ομάδα των Αρκάδων.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα. Αυτή τη φορά θα αγωνίζομαι στην ομάδα Β'. Η ομάδα Β' είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Αστέρα μεγαλύτερο και θα θέλαμε και εσάς στην προσπάθεια μας για να πετύχουμε το στόχο μας», αναφέρει ο Τριανταφυλλόπουλος.

Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει σημαντικά αγωνιστικά στη Β' ομάδα, ενώ η εμπειρία του θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τους νεαρότερους συμπαίκτες του. Παράλληλα, εφόσον χρειαστεί, θα μπορεί να αποτελέσει και μία επιπλέον λύση για την πρώτη ομάδα.

Την περασμένη σεζόν ο «Τριάντα» κατέγραψε 28 συμμετοχές με τη φανέλα του Αστέρα AKTOR και συνέβαλε στην προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου να εξασφαλίσει την παραμονή της. Συνολικά, σε δύο θητείες και 5,5 χρόνια παρουσίας στους Αρκάδες, μετρά 135 εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ.

Η επιστροφή του Τριανταφυλλόπουλου στον σύλλογο έγινε γνωστή λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Αστέρα Β' AKTOR στη Super League 2, απέναντι στον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη (6/9, 16:00).