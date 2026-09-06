ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κ. Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιώτοπουλος με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ.

«Στο άκουσμα της απάντησής του κατά την διάρκεια της συνέντευξης στην ΔΕΘ, κάθε δημοκρατικός πολίτης, θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά» αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα, σοκάρεται από την έννοια «λαϊκή ευημερία» καθώς στην δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος «ευημερία των πλουσίων».

Συνεχίζοντας την επίθεση αναφέρει: «Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο την δημιουργία οικογενείας από τους νέους.

«Δεν βγάζουν μήνα»

Από αυτόν που αδιαφορεί για το γεγονός ότι εργάζονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πιο σκληρά από όλους τους ευρωπαίους και «δεν βγάζουν μήνα».

Από αυτόν που χάρισε 13 δις ευρώ στους ξένους δανειστές για χρέη ρυθμισμένα μέχρι το 2041 και δανείζεται με 4%, στέλνοντας τον λογαριασμό στους πολίτες.

Από αυτόν που έδωσε 20 δις ευρώ κρατικές εγγυήσεις σε funds και servicers για να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με τοκογλυφικές πρακτικές».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Την Παρασκευή στις 11/9 ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην ΔΕΘ θα καταθέσει το δικό του σχέδιο απαλλαγής των πολιτών από το επαχθές και αβάστακτο χρέος και ανάκτησης της δημόσιας περιουσίας από τους δισεκατομμυριούχους φίλους του που φορολογούνται με 5%. Ντροπή και μόνο. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παίρνει θέση».

Πηγή: naftemporiki.gr