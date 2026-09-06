Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος που είχε ξυλοκοπηθεί στα Γιαννιτσά

Κατέληξε ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από καυγά με συνομήλικό του, επεισόδιο το οποίο είχε σημειωθεί σε κατάστημα στα Γιαννιτσά, τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8).

Yπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στον ίδιο χώρο μαζί με άλλα άτομα, όταν λίγο πριν από τις 04:00 ξέσπασε λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο ένας φέρεται να χτύπησε τον άλλο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr o 27χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν συλλάβει τον συνομήλικό του που φέρεται να εμπλέκεται στον τραυματισμό.

Πηγή: cnn.gr