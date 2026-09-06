Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος που είχε ξυλοκοπηθεί στα Γιαννιτσά

Yπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στον ίδιο χώρο μαζί με άλλα άτομα, όταν λίγο πριν από τις 04:00 ξέσπασε λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο ένας φέρεται να χτύπησε τον άλλο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.
Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr o 27χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αστυνομικές αρχές είχαν συλλάβει τον συνομήλικό του που φέρεται να εμπλέκεται στον τραυματισμό.
Πηγή: cnn.gr