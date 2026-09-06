Πάντερ: «Τίποτα δεν υποδήλωνε πως θα φύγω από την Μπαρτσελόνα - Τιμή μου που είμαι αρχηγός»

Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρούν από την Μπαρτσελόνα, ενώ αναφέρθηκε και στο ότι είναι ο αρχηγός των «Μπλαουγκράνα».

Ο Κέβιν Πάντερ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με την Μπαρτσελόνα και προχώρησε σε δηλώσεις στο «Sport».

Ο 33χρονος γκαρντ σχολίασε τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί από τους «Μπλαουγκράνα» και τόνισε πως δεν υπήρχε κάποια ένδειξη για αυτό. Ακόμη, μίλησε για το γεγονός πως είναι ο αρχηγός της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως είναι τιμή του.

«Είναι τιμή μου που είμαι αρχηγός. Πάντα σεβόμουν τον ρόλο του αρχηγού και αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει. Το να είσαι αρχηγός στην Παρτιζάν είναι τρελό, εδώ είναι λίγο διαφορετική η κουλτούρα.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι υπερβολικά ή να κάνω κάτι υπερβολικό, επειδή δεν είναι αυτή η προσωπικότητά μου. Θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και να ηγούμαι της ομάδας. Πρέπει να δείξω στους νέους παίκτες πως πρέπει να είμαι ο αρχηγός, είτε σωματικά, είτε προφορικά, με όποιον τρόπο. Δίπλα μου έχω τους Πάρα, Μπριθουέλα και Νούνεζ. Είναι δουλειά ολόκληρης της ομάδας» δήλωσε για τον ρόλο του αρχηγού.

Ενώ για τις φήμες περί αποχώρησης είπε: «Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Είδα ανθρώπους που μιλούσαν πολύ και προσπάθησα να μείνω μακριά από το ίντερνετ όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι μιλούσαν συνέχεια και ήταν τρελό.

Σκαρφίζονταν πράγματα και υπέθεταν ότι έφευγα. Δεν δίνω προσοχή σε τέτοια πράγματα. Τίποτα δεν υποδήλωνε πως ίσως φύγω».