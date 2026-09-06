Προγνωστικά Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Εκμεταλλεύεται την κατάσταση για το 2.30

Δείτε προγνωστικά για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος και εσείς μπορείτε να δείτε παρακάτω τα προγνωστικά Σούπερ Λιγκ για σήμερα.

Ανάλυση Παναθηναϊκός

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος πήρε αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τη 2η αγωνιστική στη Λιβαδειά πέρασε με 2-0 κάνοντας τα απολύτως απαραίτητα. Είχε την τύχη να προηγηθεί νωρίς με αυτογκόλ, έκανε αρκετές ευκαιρίες αλλά από την άλλη γλίτωσε την ισοφάριση με απόκρουση του Πένια στο 40’.

Ανάλυση ΠΑΟΚ

Κόλλησε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα για τη League Phase του κυπέλλου. Παρά την ισχυρή καταιγίδα βρήκε τρόπους να δημιουργήσει ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ Χριστογεώργο. Σημαντικό ότι δεν δέχτηκε φάσεις, ενώ περιόρισε τους Κρητικούς σε παθητικό ρόλο.

Δείτε τα προγνωστικά Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

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