ΑΕΚτζήδικη τρέλα: Οικογένεια ήρθε από τον Καναδά στη Νέα Φιλαδέλφεια μόνο για να δει την ΑΕΚ! (vid)

Μια κιτρινόμαυρη οικογένεια από τον Καναδά αποφάσισε να κάνει το μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να δει την ΑΕΚ από κοντά.

Συγκεκριμένα όπως αποκαλύφθηκε μέσω βίντεο της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ και μήνυμα στο κινητό που είχε γραμμένο ο μικρός Ενωσίτης, το ταξίδι ξεκίνησε από το Τορόντο και είχε προορισμό τη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα την Αγιά Σοφιά προκειμένου η ΑΕΚτζήδικη οικογένεια που ζει στον Καναδά ναι δει την ομάδα από κοντά στο ματς με τον Άρη . «Ήρθαμε από το Τορόντο του Καναδά, διανύοντας τόσα χιλιόμετρα, μόνο και μόνο για να δούμε την ΑΕΚ», ανέφερε το σχετικό μήνυμα, δείτε το βίντεο της ΠΑΕ.