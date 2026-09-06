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Βασικός ο Τζόλης στο πρώτο του «ντέρμπι Λονδίνου»!

Ποδόσφαιρο
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Ο Έλληνας winger δεν γινόταν να λείπει από την ενδεκάδα της Άρσεναλ κόντρα στην Τσέλσι, με το παραδοσιακό ντέρμπι της πόλης να πραγματοποιείται σήμερα στο Emirates (6/9, 18:30).

Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι Λονδίνου, το πρώτο για Χρήστο Τζόλη και Τσάμπι Αλόνσο:

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια - Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι - Ράις, Λιούις Σκέλι - Σάκα, Έντεγκααρντ, Τζόλης - Χάβερτς.

ΤΣΕΛΣΙ (Τσάμπι Αλόνσο): Μαρτίνες - Ατσεαμπόνγκ, Λακρουά, Φοφανά - Νέτο, Λάβια, Τζέιμς, Χάτο - Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο

Βασικός ο Τζόλης στο πρώτο του «ντέρμπι Λονδίνου»!