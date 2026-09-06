Βασικός ο Τζόλης στο πρώτο του «ντέρμπι Λονδίνου»!

Ο Έλληνας winger δεν γινόταν να λείπει από την ενδεκάδα της Άρσεναλ κόντρα στην Τσέλσι, με το παραδοσιακό ντέρμπι της πόλης να πραγματοποιείται σήμερα στο Emirates (6/9, 18:30).

Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι Λονδίνου, το πρώτο για Χρήστο Τζόλη και Τσάμπι Αλόνσο:



ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια - Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι - Ράις, Λιούις Σκέλι - Σάκα, Έντεγκααρντ, Τζόλης - Χάβερτς. ΤΣΕΛΣΙ (Τσάμπι Αλόνσο): Μαρτίνες - Ατσεαμπόνγκ, Λακρουά, Φοφανά - Νέτο, Λάβια, Τζέιμς, Χάτο - Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο. 🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Your London derby Gunners ⚡️



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) September 6, 2026 Your Chelsea XI.#CFC | #ARSCHE pic.twitter.com/UkSmiUVgO3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 6, 2026