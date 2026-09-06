Βασικός ο Τζόλης στο πρώτο του «ντέρμπι Λονδίνου»!

Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι Λονδίνου, το πρώτο για Χρήστο Τζόλη και Τσάμπι Αλόνσο:
ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια - Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι - Ράις, Λιούις Σκέλι - Σάκα, Έντεγκααρντ, Τζόλης - Χάβερτς.
ΤΣΕΛΣΙ (Τσάμπι Αλόνσο): Μαρτίνες - Ατσεαμπόνγκ, Λακρουά, Φοφανά - Νέτο, Λάβια, Τζέιμς, Χάτο - Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 6, 2026
Your London derby Gunners ⚡️
🤝 Presented by @deel
Your Chelsea XI.#CFC | #ARSCHE pic.twitter.com/UkSmiUVgO3— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 6, 2026