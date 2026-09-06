Μονακό: Ο λόγος που δεν προχώρησε η επένδυση του Μάσμπερν

Γνωστό έγινε το γιατί ο Τζαμάλ Μάσμπερν δεν επένδυσε τελικά στην Μονακό, παρά τις διαπραγματεύσεις που υπήρξαν.

Ο Τζαμάλ Μάσμπερν είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να επενδύσει στην Μονακό και το fund του, Helen Holdings, ήταν σε διαπραγματεύσεις με την γαλλική ομάδα. Ωστόσο, τελικά δεν έφτασαν σε τελική συμφωνία οι δύο πλευρές.

Το fund εξήγησε στην «L’Equipe» πως το deal δεν ολοκληρώθηκε καθώς προέκυψαν διάφορες αβεβαιότητες κατά την διάρκεια των επαφών. Πιο συγκεκριμένα, ο επενδυτής αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να αναλάβει χρέη του παρελθόντος, υφιστάμενες δεσμεύσεις και προηγούμενες υποχρεώσεις που δεν είχαν καθοριστεί.

Ακόμη, ορισμένες τραπεζικές απαιτήσεις συμμόρφωσης δεν μπόρεσαν να επιλυθούν εντός του διαθέσιμου χρονικού πλαισίου, γεγονός που τελικά εμπόδισε την ολοκλήρωση της επένδυσης.