Ιστορικός εντός έδρας διασυρμός για το Αμβούργο

Η Μάιντς έβαλε… φωτιά στο λιμάνι (0-5) και σκόρπισε προβληματισμό στο Αμβούργο.

Μαύρο… απόγευμα για το Αμβούργο που γνώρισε μία από τις πιο βαριές εντός έδρας ήττες της ιστορίας της. Η ομάδα του λιμανιού διασύρθηκε με 0-5 από την Μάιντς, σε ένα παιχνίδι όπου όλα πήγαν στραβά για τους γηπεδούχους.

Δύο γκολ από Μπέκερ (19’) και Μουενέ (41’) έδωσαν από νωρίς παράσταση νίκης στην Μάιντς, που στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το Αμβούργο ανέβασε ακόμα πιο ψηλά τις γραμμές του.

Ο Τιτς έκανε από νωρίς το το 0-3 (48’), ενώ στο τέλος το σκορ ξέφυγε πολύ με τους Τιτς (83’) και Κένινγκσντορφερ (90’=2’) να φτάνουν τον δείκτη του σκορ στο εντυπωσιακό 0-5.