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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Cosmote Sport 8 / Παγκρήτιο Στάδιο
3η αγωνιστική
ΟΦΗ
ΟΦΗ
2 0
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Κηφισιά
ΚΗΦΙΣΙΑ
Διαιτητης
  • Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)
  • VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας), AVAR: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοι
  • Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
  • Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
Τεταρτος
  • Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Σκορερς
  • 24' Ανδρούτσος
  • 32' Μπουχαλάκης
Κιτρινες καρτες
  • 79' Μπουχαλάκης
Κιτρινες καρτες
  • 17' Ζέρσον Σόουζα
  • 30' Ραμίρεζ

Live: ΟΦΗ - Κηφισιά

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