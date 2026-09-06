Live: ΟΦΗ - Κηφισιά

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Cosmote Sport 8 / Παγκρήτιο Στάδιο
3η αγωνιστική
3η αγωνιστική
ΟΦΗ
2 0
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ΚΗΦΙΣΙΑ
Διαιτητης
- Φώτιος Νταούλας (Δυτικής Αττικής)
- VAR: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας), AVAR: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοι
- Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
- Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας)
Τεταρτος
- Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Σκορερς
- 24' Ανδρούτσος
- 32' Μπουχαλάκης
Κιτρινες καρτες
- 79' Μπουχαλάκης
Κιτρινες καρτες
- 17' Ζέρσον Σόουζα
- 30' Ραμίρεζ