«Ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη και την Κράσνονταρ», το μήνυμα του ατζέντη του Ντιέγκο Κόστα

Το «ευχαριστώ» του ατζέντη του Ντιέγκο Κόστα, Λέο Κορνατσίνι, σε Ιβάν Σαββίδη και Κράσνονταρ.

Ο δανεισμός του 27χρονου στόπερ από την Κράσνονταρ στον ΠΑΟΚ αποτελεί γεγονός, με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή να τοποθετείται μέσω των social media.

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη και την Κράσνονταρ, για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στη δουλειά μας», ήταν το μήνυμα του Λέο Κορνατσίνι, του ατζέντη του Ντιέγκο Κόστα.

Ο Βραζιλιάνος αφού πραγματοποίησε τα πρώτα... ασπρόμαυρα «κλικς», αναμένεται να μπει από τις αρχές της εβδομάδας στις προπονήσεις του Δικεφάλου με φόντο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη (13/9 21:00).