Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κανάλι: Που παίζει live;

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League το βράδυ της Κυριακής (06/09), στις 21:30.

Πού θα δω το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και τι ώρα;

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Η σέντρα του αγώνα για την τρίτη αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένη για τις 21:30.

Δείτε το κανάλι για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ!

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