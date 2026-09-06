Ο Ατρόμητος χτύπησε νωρίς με τον Μουτουσαμί, αλλά η Καλαμάτα πήρε έναν σπουδαίο βαθμό, τον παρθενικό της στην επιστροφή της στη Super League.

Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Ατρόμητος και Καλαμάτα στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, σε μία αναμέτρηση που ξεκίνησε εντυπωσιακά και ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με την ομάδα από την Πελοπόνησσο να πανηγυρίζει τον πρώτο της βαθμό στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν μόλις 50 δευτερόλεπτα για να πάρουν το προβάδισμα. Ο Μουτουσαμί έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το 1-0 προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό.

Το γρήγορο τέρμα έδωσε ψυχολογία στον Ατρόμητο, ο οποίος επιχείρησε να διαχειριστεί τον ρυθμό και να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα της Καλαμάτας. Η ομάδα της Μεσσηνίας, πάντως, δεν έχασε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να βρει χώρους, αναζητώντας την απάντηση.

Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 52ο λεπτό. Ο Καλουτσικίδης έκανε το δυνατό σουτ από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή και η μπάλα, αφού βρήκε στον Σταυρόπουλο, κατέληξε στα δίχτυα του Ατρομήτου για το 1-1.

Οι ισορροπίες της αναμέτρησης άλλαξαν εκ νέου στο 73’, όταν η Καλαμάτα έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Κατάλντι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για αγκωνιά στον Μουτουσαμί και αποβλήθηκε, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με αριθμητικό μειονέκτημα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Ο Ατρόμητος πίεσε για το γκολ της νίκης, όμως η Καλαμάτα άντεξε και προστάτευσε τον βαθμό, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα ματς με ένταση και δυνατές μονομαχίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την πίεση των γηπεδούχων, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν την κορυφαία ευκαιρία στο φινάλε, όταν ο Μορέιρα διένυσε με τη μπάλα πολλά μέτρα στο γήπεδο, με το σουτ του να καταλήγει λίγο άουτ!

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης (70' Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες (60' Τσαντίλας), Τζοβάρας (60' Πνευμονίδης), Τσιλούλης (70' Σερζίνιο)

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καλουτσικίδης, Κατάλντι, Πινέιρο (79' Μπακαγιόκο), Χάμζα (79' Ιγκνιάτοβιτς), Μπονέτο (46' Καρεάσο), Μορέιρα, Μπολίβαρ (93' Ντιαρά)