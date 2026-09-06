Ο Πόμπο τα δοκάρια, ο ΟΦΗ την ουσία!

«Κυνικός» Ο ΟΦΗ, «χτύπησε» σε καθοριστικά σημεία της αναμέτρησης με την Κηφισιά, επικρατώντας 2-0. Οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα με τον Ανδρούτσο στο 24’ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπουχαλάκη στο 32’, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Δύο δοκάρια με τον Πόμπο είχε η Κηφισια, η οποία δεν κλείστηκε στην άμυνα της.

Η ομάδα του Λέτο από τα πρώτα λεπτά έδειξε διάθεση να πιέσει ψηλά, επιχειρώντας να δυσκολέψει την ανάπτυξη των Κρητικών. Στο 5’, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά έπειτα από σουτ του Σαγάλ, χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Χριστογεώργο.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Πόμπο με προσωπική ενέργεια κατάφερε να περάσει τόσο τον Ανδρούτσο όσο και τον Πούγγουρα, όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων. Ο Ισπανός χαφ πάντως, έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στη συνέχεια, όταν επιχείρησε συρτό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ, στην πρώτη καλή στιγμή του στο παιχνίδι, ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 24'. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στον Ανδρούτσο, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ραμίρες βγήκε έξω από την περιοχή του και ανέτρεψε τον Νους, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα.

Ο Μπουχαλάκης εκτέλεσε με αριστοτεχνικό τρόπο το φάουλ και έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι του Ραμίρες και στην επαναφορά της στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 (32')! Αρκετά κυνικός ο ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα μετουσιώνοντας σε γκολ τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν στο πρώτο ημίχρονο.



Η Κηφισιά προσπάθησε να αυξήσει την ένταση της και να γίνει πιο επιθετική με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου προκειμένου να ξαναμπεί στο ματς. Ο Πόμπο, ο οποίος αποτελεί τον ποιοτικό ποδοαφαιριστή των φιλοξενούμενων, έφτασε κοντά στο γκολ στο 61'. Ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο έκανε το πλασέ, όμως ο Χριστογεώργος επενέβη και την έστειλε στο δοκάρι, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Ήταν το δεύτερο δοκάρι για τον Ισπανό άσο στο ματς.



Οι «Ομιλίτες» στη συνέχεια έκαναν συντήρηση δυνάμεων αποφεύγοντας τα ρίσκα. Η ομάδα του Λέτο ναι μεν βρήκε χώρους, αλλά η καλά διαβασμένη άμυνα του ΟΦΗ δεν έδωσε δικαιώματα με το 2-0 να παραμένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην Κρήτη για το σύνολο του Χρήστου Κόντη στην τρέχουσα σεζόν.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας (46΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (65΄ Αϊτόρ), Αθανασίου, Ανδρούτσος (65΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας (82' Αποστολάκης), Κόντρο (65' Γκονζάλεθ).



Κηφισιά: Ραμίρεζ, Μάνσο (46΄ Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα (46΄ Γιάνιε), Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Ζέρσον Σόουζα (62΄ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε, Σαγάλ (62' Θεοδωρίδης).

Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος 4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου VAR: Χρήστος Βεργέτης, AVAR: Ελευθέριος Κατόπης

