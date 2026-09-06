Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η... αυτοχειρία της Τσεχίας και η επίδειξη δύναμης της Αυστραλίας

Η Τσεχία… αυτοκτόνησε απέναντι στην Κίνα, ενώ η Αυστραλία έκανε… επίδειξη δύναμης απέναντι στην Τουρκία.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

TOYΡΚΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 71-87

Επίδειξη δύναμης και πρόκριση

Η Αυστραλία συνέχισε αήττητη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Τουρκίας με 87-71 στο Βερολίνο και φυσικά εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση. Οι Opals προηγήθηκαν σχεδόν καθόλυ τη διάρκεια του αγώνα (39 λεπτά), έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 40-30 και διατήρησαν διψήφια απόσταση σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, μετατρέποντας σε άνετη νίκη ένα παιχνίδι στο οποίο χρειάστηκε να ανακτήσουν γρήγορα τον έλεγχο. Η διαφορά άγγιξε τους 20 πόντους, στο 67-87, πριν διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Η Έζι Μαγκμπέγκορ κυριάρχησε με 21 πόντους σε μόλις 24 λεπτά και 10/14 σουτ, ενώ η Στεφ Τάλμποτ πρόσφερε την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση: 17 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, με 8/10 σουτ. Η Σεβγκί Ουζούν προσπάθησε να κρατήσει όρθια την Τουρκία με 24 πόντους, έξι ασίστ και τρία κλεψίματα, αλλά δεν μπορούσε μόνη της να ανακόψει τον αυστραλιανό ρυθμό.

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΒΕΛΓΙΟ: 64-76

Έκανε τη δουλειά και πάει για την πρωτιά το Βέλγιο

Με την Αλεμάντ να φλερτάρει με τον triple double, το Βέλγιο έκανε το «δύο στα δύο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας του Πουέρτο Ρίκο με 76-64 και ελέγχοντας την αναμέτρηση από την αρχή έως το τέλος. Οι Cats προηγήθηκαν για 38:22, δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-32, έχοντας επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό τους.

Το Πουέρτο Ρίκο βρήκε τη δική του αντίδραση όταν με ένα 8-0 περιόρισε το 40-28 σε 40-36, πλησιάζοντας για τελευταία φορά στους τέσσερις.

Οι Βελγίδες, όμως, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους. Διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη μεγαλύτερη διαφορά τους, τους 14 πόντους, με το 69-55 στο 35΄.

Η Τζούλι Αλεμάντ άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ. Η Λισόβα-Μπάκα πρόσθεσε 16 πόντους ερχόμενη από τον πάγκο και η παίκτρια του Αθηναϊκού, Τζούλι Βανλού 15 πόντους, έξι ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Για το Πουέρτο Ρίκο, η Ιμάνι ΜακΓκί-Στάφορντ είχε 25 πόντους και 13 ριμπάουντ, χωρίς όμως αρκετή υποστήριξη για να απειλήσει πραγματικά το Βέλγιο.

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΙΝΑ - ΤΣΕΧΙΑ: 74-70

Το “θαύμα” της Κίνας με μία μεγάλη ανατροπή

Μόλις 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, η Τσεχία ήταν αγκαλιά με μία τεράστια νίκη που θα ήταν, το δίχως άλλο, η πιο ηχηρή στη φετινή διοργάνωση έως τώρα. Μία νίκη που υπό συνθήκες θα μπορούσε να τη βάλει στη μάχη της πρόκρισης, έστω κι αν δεν θα ήταν στο χέρι της στην τελευταία αγωνιστική.

Όμως η Κίνα δεν είναι μόνο μίσ διαρκής διεκδικήτρια των μεταλλίων (παρούσα στον τελικό το 2022), αλλά και μία ομάδα με εμπειρία και ποιότητα.

Μόλις 21 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η Κίνα με τρίποντο μείωσε σε 64-62, αλλά άφησε 6 δευτερόλεπτα να περάσουν. Στα 15’’ η Ελίσκα Γιόκλοβα κρατούσε στα χέρια της τη μοίρα του αγώνα, έχοντας κερδίσει βολές. Ακόμα και σε μία να ευστοχούσε το προβάδισμα της Τσεχίας για τη νίκη θα ήταν σημαντικό. Κι όμως, η Γιόκλοβα αστόχησε και στις δύο βολές και στο χρόνο που απέμενε η Σουγιού Γιάνγκ βρήκε το διάδρομο ισοφάρισε σε 64-64 κι έστειλε το ματς στο παράταση, αφού στο φινάλε η Γιόκλοβα, στα 3’’ που απέμεναν η Γιόκλοβα είχε ακόμα μία ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα της, αλλά αστόχησε στο λέι απ. Στην παράταση, η Τσεχία κατέρρευσε και η Κίνα, που είχε μείνει πίσω στο σκορ μέχρι και 10 πόντους, με τεράστια ψυχικά αποθέματα μετά τη μεγάλη ανατροπή έφτασε στη νίκη, υπογράφοντας μία από τις πιο δραματικές ανατροπές της διοργάνωσης. Η Τσεχία πήρε τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο με σερί 13-0, μετατρέποντας το 14-9 σε 14-22, ενώ στη δεύτερη περίοδο έφτασε δύο φορές στο +10 (41-31). Η Κίνα επέστρεψε σταδιακά, ισοφάρισε σε 53-53 στο 32’. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορώ. Η Χαν Σου κυριάρχησε με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ η Γιανγκ πρόσθεσε 18 πόντους και πέντε ασίστ. Καθοριστική ήταν και η Σινιού Λούο με 13 πόντους και δύο μεγάλα τρίποντα στο φινάλε. Η Ελίσκα Γιόκλοβα είχε 18 πόντους αλλά ήταν η μοιραία στο τέλος για την Τσεχία.