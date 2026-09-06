Κουβεντίδης: «Καθαρό πέναλτι, κάναμε αγώνα για το VAR αλλά Λανουά και ΕΠΟ δείχνουν ότι έχουμε δρόμο!» (vid)

Έξαλλοι στον ΠΑΟΚ με τη φάση όπου Τσβάιερ και VAR δεν υπέδειξαν πέναλτι σε καθαρή επαφή του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ - Η ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνίας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Σε ένα πολύ σοβαρό λάθος υπέπεσαν Τσβάιερ και VAR, αφού κανείς από τους δύο δεν πήρε την απόφαση να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, στη φάση όπου ο Φαν Ντρόνγκελεν βρίσκει καθαρά τον Εντιαγέ χαμηλά.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media με το βίντεο του πέναλτι που δεν δόθηκε, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καθαρό πέναλτι!

Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουα και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».