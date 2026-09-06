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Εντυπωσιακή ενέργεια του Λιβάι - Τον σταμάτησε ο Παβλένκα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 63’ ο Λιβάι με εντυπωσιακή ενέργεια μπήκε από δεξιά στην περιοχή, έκανε σέντρα σουτ αλλά εξίσου εντυπωσιακά ο Παβλένκα απέκρουσε προ του Ντέσερς.

Η ευκαιρία του Λιβάι

Εντυπωσιακή ενέργεια του Λιβάι - Τον σταμάτησε ο Παβλένκα (vid)