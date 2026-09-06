Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Εντυπωσιακή ενέργεια του Λιβάι - Τον σταμάτησε ο Παβλένκα (vid) 06-09-2026 23:08 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Λιβάι Γκαρσία Γιρί Παβλένκα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 63’ ο Λιβάι με εντυπωσιακή ενέργεια μπήκε από δεξιά στην περιοχή, έκανε σέντρα σουτ αλλά εξίσου εντυπωσιακά ο Παβλένκα απέκρουσε προ του Ντέσερς. Η ευκαιρία του Λιβάι Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ο ύμνος του «Μαζώ»: Η στιγμή στο στούντιο που «ταρακούνησε» τον Μαζωνάκη ενώ ηχογραφούσε το «Ώρες Μικρές» menshouse.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η απόφαση της οικογένειας και η αναβολή της νεκροψίας dailymedia.gr Εντυπωσιακή ενέργεια του Λιβάι - Τον σταμάτησε ο Παβλένκα (vid) SHARE