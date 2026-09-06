Εντυπωσιακή ενέργεια του Λιβάι - Τον σταμάτησε ο Παβλένκα (vid)

Στο 63’ ο Λιβάι με εντυπωσιακή ενέργεια μπήκε από δεξιά στην περιοχή, έκανε σέντρα σουτ αλλά εξίσου εντυπωσιακά ο Παβλένκα απέκρουσε προ του Ντέσερς.

Η ευκαιρία του Λιβάι