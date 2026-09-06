Μπαρτζώκας: «Σταμάτησα να βλέπω όταν τραυματίστηκε ο Ελ Κααμπί» - Το σχόλιο για τον Ουόκαπ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το φινάλε του Crete IBT κλήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση του Τόμας Ουόκαπ, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Θέλω να πω ότι το τουρνουά ήταν φοβερό. Κάθε παιχνίδι παίχτηκε μέχρι την τελευταία απόφαση. Τέσσερις ομάδες πολύ καλές στη EuroLeague φέτος. Το επίπεδο στη διοργάνωση κάθε χρόνο είναι και δυσκολότερο, μεγαλύτερη αθλητικότητα. Περισσότερο physicality, μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερες αποφάσεις, καλοί παίκτες και όποιο λάθος κάνεις ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί καλά καλά δεν έχουμε κάνει κανονική προπόνηση με άμυνα, αλλά έχουμε ποιότητα και όταν παίζουμε καλά έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλά λόγω έλλειψης συνοχής και ίσως σοβαρότητας στο τέλος, τη χάσαμε.

Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα ματς είναι ότι καλύτερο για εμάς τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την άλλη βδομάδα παίζουμε στην Κύπρο, επίσης πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνεται, μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα».

Για τα νέα αποκτήματα της ομάδας: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε πέντε παίκτες, γιατί είναι και ο Καραγιαννίδης με τον Πλώτα, αν δεν κάνω λάθος και φυσικά τους τρεις ξένους, Εντιάι, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ. Νομίζω ότι έχουν αποδείξει όλοι αυτοί ότι έχουν το επίπεδο που πρέπει. Συχνά παίρνεις παιδιά από την Αμερική, που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, αλλά δεν ξέρεις αν έχουν το επίπεδο εδώ, αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Αυτοί οι παίκτες έχουν δείξει την αξία τους σε αυτό το επίπεδο και για εμάς είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Oυόκαπ: «Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ, δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν, είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς».

Για τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί: «Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα μόλις τραυματίστηκε ο Ελ Κααμπί, είναι κρίμα γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την ομάδα».