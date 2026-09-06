Η κριτική του ΠΑΟΚ: Αδιόρθωτη η άμυνα, «μοιραίος» ο Ελουστόντο και ολομόναχος Εντιαγέ

Ένα (ακόμα) κακό βράδυ αμυντικά για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, μένοντας από νωρίς με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ελουστόντο - Το... μάζεψε ο Παβλένκα, πάλευε μόνος του ο Εντιαγέ

Παβλένκα: Με τέτοια άμυνα μοιραία εκτίθεται ο Τσέχος, ο οποίος όμως κρατάει με απόκρουση πέναλτι... χαμηλά το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση στο 2-0, αλλά και πάλι ήταν από τους κορυφαίους και στην επανάληψη.

Κένι: Πολλά λάθη και ο Αντίνο τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Απολύτως «μηδέν» επιθετικά μέχρι το 45', ενώ και αμυντικά ήταν από τα κακά βράδια του Βρετανού. Όμορφη ασίστ για το 3-1, ως εκεί.

Γιαννούλης: Εκτίθεται όπως και όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ στο 1-0, καθώς όλοι κοιτούν τον Ταμπόρδα να σκοράρει. Λίγα πράγματα επιθετικά, πρώτη εμφάνιση μαζί με τον Τάχα Άλι, όμως το ματς είχε κριθεί από νωρίς. Έφυγε με τραυματισμό λίγο πριν το τέλος.

Ελουστόντο: Ο μοιραίος της αναμέτρησης, καθώς μόλις στο 15' αντικρίζει την απευθείας κόκκινη κάρτα, με τον Τεττέη να τον περνάει σαν... σταματημένο.

Μιχαηλίδης: Κακή αντίδραση στη φάση της κόκκινης, ακόμα χειρότερη στο 1-0 του Ταμπόρδα, ο οποίος του «παίρνει» την κεφαλιά, με τον στόπερ του ΠΑΟΚ να τον... κοιτάει.

Σανταμαρία: Φαίνεται πως ο Γάλλος δεν έχει τα τρεξίματα και το aggressive που ψάχνει ο Δικέφαλος. Σχεδόν όλες οι μονομαχίες χαμένες, κάκιστος με τη σειρά του αμυντικά.

Ζαφείρης: Αμέτρητα λάθη, τα περισσότερα εκ των οποίων στοίχισαν. Στη φάση του 2-0 κοιτάνε μαζί με τον Σανταμαρία τον Τεττέη, σε μία κάκιστη ασπρόμαυρη εικόνα αμυντικά.

Πέλκας: «Θυσιάστηκε» μετά την αποβολή του Ελουστόντο, η οποία όμως ξεκινάει από δικό του ολέθριο λάθος στη μεσαία γραμμή μετά από πλάγιο.

Άλι: Προσπάθησε με κάποιες ατομικές ενέργειες στην αντεπίθεση, όμως τις περισσότερες φορές πάλευε απέναντι σε δύο και τρεις αντιπάλους.

Ζίβκοβιτς: Είτε δεξιά είτε αριστερά περιορίστηκε σε πολύ αμυντικό ρόλο, με ελάχιστες προωθήσεις. Όπως και όλος ο ΠΑΟΚ παίρνει κάτω από τη βάση αμυντικά.

Εντιαγέ: Πάλευε ολομόναχος ο Σενεγαλέζος, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, ενώ θα μπορούσε να είχε κερδίσει και πέναλτι σε καθαρή ανατροπή στο 34'. Φαίνεται πως θα βοηθήσει αν έχει τις ανάλογες βοήθειες.

Οι αλλαγές:

Μπαταούλας: Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή για τον 19χρονο στόπερ, που μπήκε εσπευσμένα μετά την αποβολή του Ελουστόντο. Ήταν τρακαρισμένος, κάτι που φάνηκε και στο πέναλτι αλλά και στο 2-0 του Τεττέη. Πολλές φορές τον άφηναν οι συμπαίκτες του ολομόναχο απέναντι στον Τεττέη και ο ΠΑΟΚ το πλήρωνε συνεχώς.

Χατσίδης - Καμαρά: Κινητικός ο 20χρονος εξτρέμ, προσπαθώντας να πιέσει και να σουτάρει. Ο Αφρικανός -όπως όλοι μεσοαμυντικά- σε μία κακή βραδιά, ξανά εκτός έδρας.

Τάισον - Ούγκρεσιτς: Λίγα πράγματα ο Βραζιλιάνος σε ένα ματς που είχε κριθεί. Άνοιξε λογαριασμό ο δεύτερος, με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή για το 3-1.