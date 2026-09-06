Λίσι: «Ξεκάθαρο πέναλτι στον Εντιαγέ, απίστευτο πως δεν παρενέβη το VAR!»

Έξαλλος με την διαιτησία εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με 3-1, εστιάζοντας στην φάση του Εντιαγέ και μιλώντας με σκληρή γλώσσα για το VAR.

O Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην φάση του Σενεγαλέζου επιθετικού, με το σκορ στο 1-0, κάνοντας λόγο για την απόφαση του VAR να μην παρέμβει στην φάση και να δοθεί εν τέλει κόρνερ υπέρ του Δικεφάλου.

Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά πως δεν έχει συναντήσει ξανά παρόμοια φάση στην καριέρα του, ενώ δεν άφησε ασχολίαστα όσα συνέβησαν στην ευρωπαϊκή ρεβάνς κόντρα στην Μπραν και στέρησαν την πρόκριση των «ασπρόμαυρων» στην League Phase του Conference League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του ΣΚΑΪ:

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για ποδόσφαιρο σήμερα. Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το VAR γιατί έγινε κάτι το οποίο δεν το έχω συναντήσει ξανά στην ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Εντιαγέ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το VAR δεν παρενέβη. Ωστόσο, παρενέβη λίγα λεπτά νωρίτερα για να ακυρώσει ένα δικό μας κόρνερ και να το μετατρέψει σε άουτ!

Είναι ξεκάθαρο πως ο Εντιαγέ ακουμπάει μόνο εκείνος την μπάλα. Οπότε δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εκτελέσαμε κόρνερ και δεν παρενέβη το VAR, είναι απίστευτο! Δεν προκριθήκαμε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει και σήμερα δεν δόθηκε ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ μας.

Είμαι σε ένα μεγάλο σύλλογο και όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που αξίζει. Όσο αφορά το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα με όσα συνέβησαν. Θέλω να δω ξανά το παιχνίδι και να δω που μπορούμε να βελτιωθούμε».