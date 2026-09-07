Νίστρουπ: «Φάουλ στον Κάνγκουα και 50-50 η φάση του Εντιαγέ, ήμασταν 2-3 επίπεδα καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ αλλά και την φάση στην οποία ζήτησαν πέναλτι οι Θεσσαλονικείς.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του ήταν πολύ ανώτερη του ΠΑΟΚ, σχολίασε την φάση που ζήτησαν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι και εξήγησε ότι το «Τριφύλλι» είχε πολύ καλά διαστήματα και σε άλλα παιχνίδια, στην θετική εκκίνηση που έχει κάνει στην σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για τον Ετιέν Καμαρά και αν τον βοήθησαν οι δηλώσεις του:

«Ποτέ δεν ξέρεις. Ήταν έξυπνη η απόφαση να τον ξεκουράσουμε. Σήμερα τα πήγε καλά. Αλλά το σημαντικό ήταν πως βοήθησε την ομάδα και έπαιξε καλά όλο το σύνολο. Εγώ είμαι ικανοποιημένος με όλους, όχι μόνο με εκείνον».

Για το αν ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με εκείνον στον πάγκο:

«Ίσως όχι, Είχαμε καλές περιόδους και σε άλλα ματς. Αλλά δεν το συνειδητοποιείτε γιατί παίζαμε με ομάδες που όλοι θεωρούσατε πως επειδή είναι άσημες, θα τις κερδίσουμε. Ήταν μεγάλο αποτέλεσμα. Είχαμε πει στην πρώτη μου συνέντευξη όταν είχα έρθει ότι θα πρέπει να σκοράρουμε αρκετά γκολ σε αυτά τα ματς. Αυτό είναι μία καλή αρχή. Τώρα έχουμε Κηφισιά και Παναιτωλικό και πρέπει να πάμε να κερδίσουμε».

Για την επιλογή του Τετέι στην κορυφή και του Λιβάι στα πλάγια:

«Διάλεξα μία ομάδα που πίστευα ότι θα μας δώσει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Όπως και συνέβη με τον Τετέι, που κέρδισε την κόκκινη κάρτα. Διάλεξα τους παίκτες που θα μείνουν στον πάγκο με την λογική ότι θα μπουν και θα μας δώσουν πράγματα για να τελειώσουμε καλά το ματς. Παίζουμε τρεις διοργανώσεις και θέλουμε να τα πάμε καλά παντού. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Είδαμε σήμερα τι έκανε ο Ουναΐ σε 25 λεπτά. Τι έκανε ο Γιάγκουσιτς στην αρχή της σεζόν».

Για τη φάση του 34ου λεπτού:

«Είναι φάουλ του Κάνγκουα, αλλά ίσως είναι πολύ πίσω για να την εξετάσουν. Η φάση του Ρικ με τον Εντιαγέ είναι 50-50. Δεν είναι για να πας στο VAR είτε το έδινε είτε όχι, γιατί δεν πρόκειται για μία φάση που είναι καθαρή, άρα και ενεργοποιείται το πρωτόκολλο του VAR. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί θα είχαμε κερδίσει έτσι κι αλλιώς, αφού ήμασταν δύο και τρία επίπεδα καλύτεροι από τον αντίπαλό μας».

Για την αυτοπεποίθηση που δίνει η νίκη:

«Βέβαια. Ήδη απ' όταν κερδίσαμε εκείνο το ματς στην Τσεχία, αν θυμηθείτε το πρώτο μέρος στην Λιβαδειά, είδατε μία ομάδα πιο χαλαρή. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Είμαστε αήττητοι για εννέα ματς. Κερδίσαμε τρεις προκριματικούς γύρους. Ακόμα δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να μείνουμε. Πάμε με σεβασμό απέναντι στην Κηφισιά την Πέμπτη».

Για την ελευθερία κίνησης που δίνει στους παίκτες ασχέτως διάταξης:

«Έχουμε πολύ potential. Τους έδωσα ένα σχέδιο και μία δομή και είναι σημαντικό που νιώθουν άνετα σ' αυτό. Δεν είμαι εγώ που έκανα τον Τετέι και τον Κάνγκουα να βρεθούν έτσι στο γκολ ή εγώ που βοηθάω τον Τετέι να τους ντριμπλάρει έτσι. Εγώ βάζω το πλαίσιο, ώστε εκείνοι να μπορούν να κινηθούν μέσα σ' αυτό με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχουμε πολλούς παίκτες με πολύ καλά επιθετικά προσόντα».