Εντιαγέ: «Είπα στον διαιτητή ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι - Απάντησε ότι τον ενημέρωσαν από το VAR για κόρνερ!»

Στην επίμαχη φάση του πρώτου ημιχρόνου στάθηκε ο Σερίφ Εντιαγέ μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας όσα συζήτησε με τον Τσβάιερ.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός ανέφερε πως δευτερόλεπτα μετά την εν λόγω φάση απευθύνθηκε στον Γερμανό διαιτητή, μεταφέροντας του ότι πρόκειται για ξεκάθαρο πέναλτι και όχι κόρνερ.

Η απάντηση του Τσβάιερ ήταν ότι μετά από έλεγχο της φάσης από το VAR, του μεταφέρθηκε πως θα έπρεπε να δοθεί κόρνερ, όπως και εν τέλει υπέδειξε.

Όντας πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης μονομαχίας, μίλησε με σκληρά λόγια για την διαιτησία του παιχνιδιού, τονίζοντας πως η γερμανική ομάδα θα έπρεπε να παρουσιαστεί περισσότερο σοβαρή στις αποφάσεις της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επίμαχη φάση του πέναλτι: «Είπα στον διαιτητή ότι είναι ξεκάθαρο πέναλτι και μου απάντησε ότι αναμένει τον έλεγχο της φάσης από το VAR. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μου είπε ότι τον ενημέρωσαν από το VAR ότι είναι κόρνερ. Μετά το παιχνίδι μου είπε ότι ήταν η απόφαση που του μεταφέρθηκε από το VAR. Όταν παίζουμε με δέκα παίκτες και χάνουμε 1-0, οι διαιτητές πρέπει να είναι πιο σοβαροί στις αποφάσεις τους».

Για το πόσο καθοριστική ήταν η αποβολή για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ: «Η κόκκινη κάρτα είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία αν ο διαιτητής μας έδινε το πέναλτι και εμείς ισοφαρίζαμε σε 1-1. Ενδεχομένως να μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από εκεί και έπειτα».

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ στα επόμενα παιχνίδια: «Στο ποδόσφαιρο πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε για το επόμενο παιχνίδι που έρχεται, το οποίο είναι πολύ σημαντικό».

Για το αν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας του: «Είμαι στο 100%. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα και να δείξω αφοσίωση. Είμαι διατεθειμένος να δώσω τα πάντα για αυτό το γκρουπ».